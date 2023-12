Asahi Kagaku Kogyo Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich der Asahi Kagaku Kogyo Aktie wird als neutral bewertet. In den letzten zwei Wochen gab es weder positive noch negative Diskussionen oder Interaktionen. Ebenso gab es in den letzten ein, zwei Tagen keine deutlichen positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Das Anleger-Stimmungsbarometer führt zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, wird oft auf den Relative Strength-Index (RSI) zurückgegriffen. Der RSI für Asahi Kagaku Kogyo beträgt 82,61, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 69,74, was eine "Neutral"-Einstufung für 25 Tage bedeutet. Das Gesamtbild führt zu einem "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 600,76 JPY für die Asahi Kagaku Kogyo-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 523 JPY, was einer Abweichung von -12,94 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (-5,24 Prozent Abweichung) führt zu einer "Schlecht"-Einstufung auf kurzfristiger Basis. Insgesamt erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Analyse von Sentiment und Buzz in den sozialen Medien zeigt keine wesentlichen Veränderungen in den letzten vier Wochen. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit einem "Neutral"-Rating bewertet.