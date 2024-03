Asahi Kagaku Kogyo Aktie: Kaum zu glauben!

Das Anleger-Sentiment für die Asahi Kagaku Kogyo-Aktie bleibt in den letzten zwei Wochen neutral. Weder positive noch negative Entwicklungen wurden in den Diskussionen und Interaktionen der Marktteilnehmer in sozialen Medien festgestellt. Ebenso gab es in den letzten ein bis zwei Tagen keine signifikanten Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength Index (RSI) der Asahi Kagaku Kogyo-Aktie liegt bei 70,37, was eine überkaufte Situation signalisiert und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 50, was als neutral betrachtet wird und somit zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 580,17 JPY im Vergleich zum aktuellen Kurs (572 JPY) eine Abweichung von -1,41 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt bei 564,64 JPY, was ebenfalls nahe dem aktuellen Kurs liegt und daher eine "Neutral"-Bewertung nach sich zieht. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf die Asahi Kagaku Kogyo-Aktie über einen längeren Zeitraum weisen auf eine durchschnittliche Aktivität und eine stabile Stimmung hin. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate.