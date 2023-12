Asahi Kagaku Kogyo Aktie: Jetzt ist alles möglich

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt. Der RSI der Asahi Kagaku Kogyo liegt bei 94,44, was als „überkauft“ eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 53,23 eine „Neutral“-Einschätzung. Zusammenfassend ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse ist die Asahi Kagaku Kogyo mit einem Kurs von 546 JPY nun um -2,04 Prozent von dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als „Neutral“. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 -10,06 Prozent beträgt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen über die Asahi Kagaku Kogyo in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen wider. In den letzten Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Wesentliche Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen nicht festgestellt. Somit wird die Aktie auch in diesem Aspekt mit "Neutral" bewertet. Es gab weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge. Insgesamt erhält die Asahi Kagaku Kogyo daher ein "Neutral"-Rating auf dieser Stufe.