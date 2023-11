Asahi Kagaku Kogyo Aktie: Jetzt geht’s los!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Bewertung einer Aktie. In letzter Zeit wurde auch die Aktie von Asahi Kagaku Kogyo in den sozialen Medien diskutiert. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Außerdem gab es in den letzten Tagen weder viele positive noch negative Diskussionen über Asahi Kagaku Kogyo. Dies führt insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

Ein wichtiger Beitrag zur Einschätzung einer Aktie ist auch die langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei dieser Analyse zeigte Asahi Kagaku Kogyo interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Neutral"-Bewertung ab. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Ein prominentes Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index, RSI, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Asahi Kagaku Kogyo führt bei einem Niveau von 16,67 zur Einstufung "Gut". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 46,77 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung. Damit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Gut".

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Asahi Kagaku Kogyo von 564 JPY mit -8,38 Prozent Entfernung vom GD200 (615,61 JPY) als "Schlecht"-Signal bewertet. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 566,42 JPY auf. Das bedeutet, dass ein "Neutral"-Signal vorliegt, da der Abstand -0,43 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Asahi Kagaku Kogyo-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.