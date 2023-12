Asahi Holdings Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Die Dividendenrendite für die Aktie von Asahi beträgt derzeit 2,06 Prozent und liegt nur leicht unter dem Durchschnitt von 2,2 Prozent. Unseren Analysten zufolge erhält das Unternehmen daher eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild von Asahi. Auch die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Asahi-Aktie bei 5422,57 JPY liegt, während der Aktienkurs selbst bei 5398 JPY liegt, was einem Abstand von -0,45 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 5472,76 JPY, was einer Differenz von -1,37 Prozent entspricht. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen erhält die Aktie daher insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

In fundamentalen Kriterien beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Asahi 15, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 40,89 niedriger ist. Aus dieser Sichtweise wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung für die Asahi-Aktie in Bezug auf Dividenden, Sentiment, technische Analyse und fundamentale Kriterien.