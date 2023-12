Asahi Holdings Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt die Aktie von Asahi intensiv diskutiert, wobei ausschließlich negative Meinungen geäußert wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den negativen Themen rund um Asahi. Diese Entwicklung führt insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" erzielte Asahi eine Rendite von 31,55 Prozent, was mehr als 12 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Getränke"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von 21,28 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Asahi mit 10,27 Prozent deutlich darüber liegt. Daher erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie aufgrund ihrer sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Asahi liegt mit einem Wert von 15,89 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 61 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Getränke" von 40. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI), ein Signal der technischen Analyse, liegt bei Asahi bei einem Niveau von 51,11 und führt zur Einstufung "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für die Aktie von Asahi.