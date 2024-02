Asahi Holdings Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Die Aktie von Asahi wird laut Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 15,66 liegt der Wert insgesamt 59 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Getränke", der bei 38,37 liegt. Dies führt zu einer positiven fundamentalen Bewertung der Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass Asahi über einen längeren Zeitraum eine mittlere Diskussionsintensität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich führt.

Der Aktienkurs von Asahi hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 30,37 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Getränke"-Branche im Durchschnitt um 26,52 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +3,85 Prozent im Branchenvergleich für Asahi. Auch im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite von Asahi mit 7,7 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividende weist Asahi derzeit eine Dividendenrendite von 2,06 Prozent auf, was leicht über dem Branchendurchschnitt von 1,89 Prozent liegt. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Asahi-Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.