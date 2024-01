Asahi Holdings Aktie: Ist das wirklich alles?

Die technische Analyse der Asahi-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 5426,42 JPY liegt. Dieser Wert liegt nur geringfügig über dem letzten Schlusskurs von 5258 JPY, was einer Abweichung von -3,1 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Betrachtung wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich, wenn der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet wird. In diesem Fall liegt der Wert bei 5470,28 JPY, was ebenfalls einer Abweichung von -3,88 Prozent entspricht. Somit erhält die Asahi-Aktie auch auf kurzfristiger Basis ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Asahi-Aktie beträgt 69,74 für einen Zeitraum von 7 Tagen und 59 für 25 Tage, was jeweils zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Dieses Gesamtbild führt ebenfalls zu einem Rating "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie zeigt sich, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, und auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen nicht signifikant zugenommen oder abgenommen hat. Daher erhält die Asahi-Aktie auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende schüttet Asahi im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine etwas höhere Dividendenrendite von 2,06 % aus, was 0,14 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich somit für die Asahi-Aktie ein "Neutral"-Rating auf Basis der technischen Analyse, des Relative Strength-Index, des Sentiments und der Dividende.