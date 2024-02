Asahi Holdings Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Die Asahi-Aktie handelt derzeit mit einem Kurs von 5458 JPY, was 0,1 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet wird die Einstufung ebenfalls als neutral angesehen, da die Distanz zum GD200 bei -1,2 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch sowohl für den kurzfristigen als auch den langfristigen Zeitraum insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI), ein wichtiges Signal der technischen Analyse, bezieht sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Asahi liegt bei 68,88, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen liegt bei 56,17, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hindeutet. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Bewertung basierend auf dem RSI.

Die Stimmung der Anleger kann ebenfalls eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen. Analysten haben die Asahi auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. In den letzten Tagen wurden auch hauptsächlich neutrale Themen zu Asahi diskutiert. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Asahi-Aktie mit einer Rendite von 30,37 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor um mehr als 7 Prozent darüber liegt. Die Getränke-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von 26,56 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Asahi mit 3,82 Prozent deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.