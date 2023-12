Asahi Eito Aktie: Schlimme Zeiten!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Asahi Eito in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist neutral. In den letzten zwei Wochen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 657,77 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 477 JPY liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Auch der GD50 der letzten 50 Tage mit einem Stand von 591,9 JPY ergibt eine Bewertung von "Schlecht". Zusammen ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz rund um Asahi Eito wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und zeigen eine durchschnittliche Aktivität und eine kaum veränderte Stimmungsänderung. Dies führt zu einer Gesamteinstufung von "Neutral".

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird Asahi Eito sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis als überkauft eingestuft, was zu einer Bewertung von "Schlecht" in diesem Abschnitt führt. Somit erhält das Wertpapier insgesamt ein "Schlecht"-Rating.