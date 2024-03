Asahi Eito Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

Die Asahi Eito hat in den letzten Tagen einen Kurs von 453 JPY erreicht, was +0,93 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Bewertung von "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ist die Aktie jedoch um -25,4 Prozent vom GD200 entfernt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Asahi Eito ist neutral, da es in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Diskussionen gab. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Asahi Eito weisen auf eine durchschnittliche Aktivität hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Asahi Eito liegt bei 45,71, was als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 48 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung der Asahi Eito basierend auf der technischen Analyse, dem Anleger-Sentiment und dem Relative Strength Index.