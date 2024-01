Asahi Eito Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Bei Asahi Eito wurde der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 68,07 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, der bei 68,56 liegt, führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält Asahi Eito daher eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum analysiert. Die Aktie hat dabei eine mittlere Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat kaum Änderungen aufgewiesen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Somit ergibt sich für Asahi Eito in diesem Punkt eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass Asahi Eito weder positive noch negative Ausschläge aufweist. Überwiegend wurden neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Die Aktie von Asahi Eito wird bezogen auf die Anlegerstimmung daher als "Neutral" angemessen bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Asahi Eito von 440 JPY eine Entfernung von -31,91 Prozent vom GD200 (646,24 JPY), was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der einen Kurs von 549 JPY aufweist, führt ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal, da der Abstand -19,85 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Asahi Eito-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.