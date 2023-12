Asahi Diamond Ind Aktie: Das ist erstaunlich

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Asahi Diamond Industrial war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" im Anleger-Sentiment.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie von Asahi Diamond Industrial. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigten eine mittlere Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist.

Der Relative Strength Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen sowie für 25 Tage ergibt ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" für die Aktie. Die Dynamik des Aktienkurses wird als neutral bewertet, basierend auf dem RSI und RSI25.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Asahi Diamond Industrial bei 875,93 JPY liegt, während die Aktie selbst bei 821 JPY notiert. Die Distanz zum GD200 beträgt -6,27 Prozent, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage ergibt einen Abstand von -4,59 Prozent, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote von "Neutral" für die Aktie von Asahi Diamond Industrial.