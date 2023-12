Asahi Diamond Ind Aktie: Keine Angst!

Der Einfluss von Sentiment und Buzz auf die Aktienbewertung ist ein wichtiger Aspekt bei der Analyse von Aktien. Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz hat sich gezeigt, dass die Diskussionsintensität der Asahi Diamond Industrial-Aktie in den letzten Monaten die übliche Aktivität im Netz widerspiegelt. Daher wird die Einschätzung für diesen Faktor als "Neutral" bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und erhält daher ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt wird Asahi Diamond Industrial somit als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 876,23 JPY für die Asahi Diamond Industrial-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 850 JPY, was einem Unterschied von -2,99 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen eine geringe Abweichung vom letzten Schlusskurs und führen zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie auf dieser kurzfristigeren Basis.

Der Relative Strength Index (RSI) wird zur Beurteilung von "überkauften" oder "überverkauften" Wertpapieren verwendet. Der RSI der letzten 7 Tage für die Asahi Diamond Industrial-Aktie beträgt aktuell 67, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 48,64 ebenfalls im neutralen Bereich. Somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analyse sozialer Plattformen zeigt, dass die Stimmung und Kommentare zu Asahi Diamond Industrial neutral waren. Auch Themen in den sozialen Medien waren vorwiegend neutral, wodurch die Aktie auch in diesem Aspekt als "Neutral" eingestuft wird.