Asahi Diamond Ind Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Die Asahi Diamond Industrial Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 892 JPY gehandelt, was einem Anstieg um +3,48 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung der Aktie als "Neutral". Über die letzten 200 Tage betrachtet, beläuft sich die Distanz zum GD200 auf +1,88 Prozent, was zu einer weiteren Einstufung als "Neutral" führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie wurden ebenfalls analysiert. Dabei wurde festgestellt, dass die Anzahl der Beiträge sowie die Änderung der Stimmung eine mittlere Aktivität zeigen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Asahi Diamond Industrial weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Asahi Diamond Industrial in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt stehen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie der Asahi Diamond Industrial als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 liegt bei 8,08, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 54,43 liegt und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.