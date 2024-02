Asahi Diamond Ind Aktie: Immer langsam!

Weitere Suchergebnisse zu "Oberbank":

Der Relative Strength Index, im Folgenden als RSI abgekürzt, gibt Auskunft über die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Dabei werden die Aufwärtsbewegungen im Verhältnis zu den Gesamtbewegungen gesetzt. Der Wertebereich des RSI liegt zwischen 0 und 100. Aktuell beträgt der RSI-Wert von Asahi Diamond Industrial 49,49, was auf eine neutrale Situation hindeutet, weder überkauft noch -verkauft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 53, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt wird die Kategorie daher als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse bezieht sich auf trendfolgende Indikatoren, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt für Asahi Diamond Industrial auf 200 Tage beträgt aktuell 872,67 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 866 JPY liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -0,76 Prozent im Vergleich. Auf Basis dieser Daten wird Asahi Diamond Industrial eine "Neutral"-Bewertung zugeordnet. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 857,42 JPY, was nahe dem letzten Schlusskurs von 866 JPY liegt, was einer Abweichung von +1 Prozent entspricht. Auch auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz von Asahi Diamond Industrial werden anhand der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum beobachtet. Die Aktie zeigt eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen weder besonders positive noch negative Ausschläge. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Asahi Diamond Industrial, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

