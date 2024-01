Aryzta PK Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Der Aktienkurs von Aryzta verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 40,96 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien in der Nahrungsmittelbranche im Durchschnitt um 2,48 Prozent, was bedeutet, dass Aryzta im Branchenvergleich eine Outperformance von +38,48 Prozent erzielt hat. Der Verbrauchsgütersektor verzeichnete im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von 23,19 Prozent, wobei Aryzta um 17,78 Prozent über diesem Wert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite der Aktie von Aryzta derzeit bei 0 %, was 3,6 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt in der Nahrungsmittelbranche liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

In der technischen Analyse ergibt sich eine neutrale Bewertung, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aryzta-Aktie der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Die Abweichung beträgt -0,26 Prozent. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine Abweichung von -5,22 Prozent, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Insgesamt erhält das Unternehmen in der einfachen Charttechnik somit ein "Neutral"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Aryzta zeigen eine mittlere Aktivität und eine kaum veränderte Stimmungsrate. Daher wird dem langfristigen Stimmungsbild der Aktie die Note "Neutral" zugeschrieben.