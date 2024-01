Aryzta PK Aktie: Schlechte Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Durch die Betrachtung von Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit, kann eine Bewertung vorgenommen werden. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Aryzta-Aktie, so beträgt der Wert aktuell 72. Daraus ergibt sich, dass das Wertpapier überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist im Vergleich weniger volatil als der RSI der letzten 7 Tage und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auf dieser Basis ist Aryzta weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating für Aryzta.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Aryzta mit 0 Prozent derzeit unter dem Branchendurchschnitt in der "Nahrungsmittel"-Branche, der bei 3,55 liegt. Dies ergibt eine Differenz von -3,55 Prozent zur Durchschnittsrendite. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die Aktie von Aryzta wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet eingestuft, da das KGV mit 108,44 insgesamt 331 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Nahrungsmittel", der bei 25,14 liegt. Somit erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Bewertung "Schlecht".

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" liegt die Rendite der Aryzta-Aktie mit 40,96 Prozent mehr als 17 Prozent über dem Durchschnitt. Die "Nahrungsmittel"-Branche weist eine mittlere Rendite von 2,92 Prozent in den vergangenen 12 Monaten auf. Auch hier liegt Aryzta mit 38,04 Prozent deutlich darüber. Diese starke Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.