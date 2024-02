Aryzta PK Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Aryzta-Aktien haben in den letzten 12 Monaten eine Performance von 20,47 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +18,83 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche ist Aryzta um 1,63 Prozent gestiegen. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 19,71 Prozent, wobei Aryzta 0,76 Prozent darüber lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Überperformance im Branchenvergleich erhält Aryzta in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Aryzta liegt der 7-Tage-RSI bei 62,11 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 54,04 eine neutrale Bewertung. Somit erhält Aryzta für diesen Punkt unserer Analyse insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Das Dividendenverhältnis von Aryzta beträgt aktuell 0, was eine negative Differenz von -3,61 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Nahrungsmittel" bedeutet. Aus diesem Grund erhält Aryzta von unseren Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Aryzta festgestellt. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte keine signifikanten Veränderungen. Insgesamt erhält Aryzta daher in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.