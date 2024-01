Aryzta Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Derzeit weist die Aktie von Aryzta eine Dividendenrendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt in der Nahrungsmittelbranche einen geringeren Ertrag in Höhe von 3,6 Prozentpunkten bedeutet. Aufgrund dessen werden die Dividenden des Unternehmens als niedriger eingestuft, was zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik als "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt das aktuelle Verhältnis von Aryzta bei 108, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt (KGV von 25,18) deutlich überdurchschnittlich ist. Dies führt zu einer Überbewertung des Unternehmens aufgrund fundamentaler Kriterien und erhält somit eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmung rund um die Aktien von Aryzta wird anhand von Analysen aus Bankhäusern sowie dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beurteilt. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung deuten auf ein neutrales Stimmungsbild hin, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweist. Somit erhält die Aktie von Aryzta in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Bewertung "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aryzta-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 1,53 CHF liegt, während der aktuelle Kurs bei 1,526 CHF liegt, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Währenddessen liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einer schlechten Bewertung der Aktie führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit in Bezug auf die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

