Aryzta Aktie: Was passiert jetzt?

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aryzta mit 108 bewertet, was bedeutet, dass die Börse 108,44 Euro für jeden Euro Gewinn von Aryzta zahlt. Dies ist um 331 Prozent höher als der Branchendurchschnitt von 25, was darauf hinweist, dass der Titel überbewertet ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf den Aktienkurs hat die Aktie von Aryzta im vergangenen Jahr eine Rendite von 40,96 Prozent erzielt, was 17,78 Prozent über dem Durchschnitt von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Nahrungsmittel" von 2,48 Prozent, liegt Aryzta um 38,48 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite von Aryzta beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 3,61 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aus diesem Grund erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) von Aryzta derzeit bei 42,59 liegt, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch over einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, ergibt sich für die Aktie ein Wert von 52, was ebenfalls auf eine "Neutral" Einstufung hindeutet. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".