Aryzta Aktie: So kann man sich irren!

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, und es gab keine signifikanten Ausschläge in der Kommunikation. Weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Aryzta wurden diskutiert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Aryzta-Aktie beträgt 72, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist. Daher wird ein "Schlecht"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen eine neutrale Bewertung. Insgesamt wird daher ein "Schlecht"-Rating für die Analyse der RSIs zu Aryzta vergeben.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Aryzta mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,55 Prozent in der "Nahrungsmittel"-Branche. Daraus resultiert eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Aryzta als überbewertet, da das KGV mit 108,44 insgesamt 331 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt von 25,14 im Segment "Nahrungsmittel". Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Schlecht".