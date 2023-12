Aryzta Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Weitere Suchergebnisse zu "Aryzta":

In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Aryzta deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine erhöhte Aktivität, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Diskussionen rund um Aryzta in den sozialen Medien zeigen derzeit keine klare Richtung. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aryzta-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,53 CHF liegt. Der letzte Schlusskurs weicht nur um +1,11 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine ähnliche Tendenz, was erneut zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei Aryzta aktuell bei 115 liegt, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Nahrungsmittel" im Durchschnitt ein KGV von 25 haben. Somit ist Aryzta aus fundamentalen Gesichtspunkten überbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

