Arvinas Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Die Stimmung und die Diskussionsstärke im Internet bezüglich Arvinas haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Basierend auf unserer Analyse erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Arvinas-Aktie bei 33,8 USD liegt und damit um +39,61 Prozent über dem GD200 (24,21 USD) liegt. Dies wird als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, liegt bei 19,61 USD, was einem Abstand von +72,36 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einer "Gut"-Bewertung des Aktienkurses, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Arvinas-Aktie derzeit mit einem Wert von 8,95 überverkauft ist. Dies führt zu einer Einstufung von "Gut". Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 25, was darauf hindeutet, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird. Auch dies führt zu einer Gesamteinstufung von "Gut" für den RSI.

Schließlich zeigt die Dividendenpolitik von Arvinas ein Verhältnis von 0 zwischen Dividende und Aktienkurs, was eine negative Differenz von -2,51 Prozent zum Branchendurchschnitt darstellt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.