Arvinas Aktie: Abwarten

Die Dividende für die Arvinas-Aktie beträgt im Verhältnis zum aktuellen Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 2,54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für Arzneimittel (2,54 Prozent). Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Gesundheitspflege" liegt die Rendite von Arvinas mit -6,51 Prozent um mehr als 1 Prozent darunter. Die "Arzneimittel"-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -9,74 Prozent. Hier übertrifft Arvinas mit 3,23 Prozent deutlich den Branchendurchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Arvinas wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 57,91 Punkten, was darauf hinweist, dass Arvinas weder überkauft noch -verkauft ist. Das Wertpapier erhält somit eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und zeigt ebenfalls an, dass Arvinas weder überkauft noch -verkauft ist (Wert: 36,09). Das Wertpapier wird für den RSI25 ebenfalls mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Arvinas-Wertpapier somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Diskussionen rund um Arvinas in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen überwiegen die positiven Äußerungen. Außerdem wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Basierend auf diesen Beobachtungen stuft die Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Arvinas bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet wird.