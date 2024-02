Arundel Aktie: Ist das wirklich normal?

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes zeigt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht wesentlich geändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Arundel-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand die Aktie von Arundel zuletzt im Fokus, ohne dass es zu besonders positiven oder negativen Ausschlägen kam. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher ebenfalls als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage der Arundel-Aktie mit dem aktuellen Kurs eine Abweichung von 0 Prozent aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage hingegen liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik somit ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Arundel-Aktie liegt bei 26,85, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 36 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird daher auch für diese Kategorie die Einstufung als "Gut" vergeben.