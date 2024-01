Aruma Resources Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Aruma wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage und der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Aruma-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Der RSI25 auf 25-Tage-Basis liegt ebenfalls im neutralen Bereich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass sich die Aruma-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen wird. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 0,05 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,027 AUD liegt, was eine deutliche Abweichung von -46 Prozent darstellt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,03 AUD über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Aruma-Aktie eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung erfährt in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Aruma in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Aruma wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert, wobei in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen im Fokus der Anleger standen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.