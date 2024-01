Arts Optical Aktie: Der nächste starke Knaller!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier über- oder unterbewertet ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Für Arts Optical ergibt sich ein RSI von 25 Punkten für die letzten 7 Tage, was auf eine Überverkaufssituation hindeutet und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt im neutralen Bereich und wird daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Auch die Diskussionsstärke blieb unverändert. Daher erhält Arts Optical in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Arts Optical mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3 im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" um 88 Prozent unterbewertet ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht.

In Bezug auf die Dividende ist Arts Optical mit einer Ausschüttungsquote von 5,95 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,94 % als überdurchschnittlich zu bewerten und erhält daher ebenfalls die Einstufung "Gut".