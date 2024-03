Arts Optical Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es wurden weder positive noch negative Themen über das Unternehmen Arts Optical diskutiert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die Dividende schüttet Arts Optical derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör. Mit einer Differenz von 2,22 Prozentpunkten (6,25 % gegenüber 4,03 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie daher die Bewertung "Gut".

Bei der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Arts Optical-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,83 HKD. Der letzte Schlusskurs von 0,86 HKD weicht um +3,61 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (0,84 HKD) weist mit einer Abweichung von +2,38 Prozent ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hin.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Arts Optical liegt derzeit bei 100 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI25 überverkauft, wodurch das Wertpapier mit "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält Arts Optical daher eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dieser Analyse.