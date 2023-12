Arts Optical Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Arts Optical: Anleger-Stimmung, Branchenvergleich und Technische Analyse

In den letzten zwei Wochen wurde Arts Optical von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Beiträge, die sich mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher insgesamt die Einstufung "Neutral".

Im Branchenvergleich erzielte Arts Optical in den letzten 12 Monaten eine Performance von 32,43 Prozent. Vergleichbare Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche sind im Durchschnitt um -10,49 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +42,92 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Performance mit 42,3 Prozent über dem Durchschnittswert. Insgesamt erhält Arts Optical daher ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Arts Optical derzeit bei 0,82 HKD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,83 HKD erreicht hat. Die Bewertung lautet daher "Neutral". Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt derzeit 0,85 HKD, was zu einer weiteren Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtnote "Neutral" in der technischen Analyse.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Arts Optical als unterbewertet, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 3 liegt die Aktie insgesamt 88 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör", der 25,92 beträgt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".