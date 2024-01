Artrya Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

In den sozialen Netzwerken herrschte in den letzten Tagen eine hauptsächlich positive Stimmung unter den Anlegern. Das Stimmungsbarometer zeigte an drei Tagen eine positive Richtung an. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Artrya gesprochen. Aus diesem Grund bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und gibt dem Anleger-Sentiment insgesamt eine "Gut"-Einschätzung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Artrya-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 0,24 AUD lag, während der aktuelle Kurs bei 0,21 AUD liegt. Dies führt zu einer Abweichung von -12,5 Prozent und einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das Unternehmen. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) bei 0,2 AUD und der letzte Schlusskurs nahe diesem Wert (+5 Prozent). Demnach ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für die Artrya-Aktie in der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Beim 7-Tage-RSI beträgt der Wert aktuell 45,45 Punkte, was auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Auch beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 45, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit wird Artrya in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.

Bei der Beurteilung des Sentiments und des Buzzes rund um die Aktie von Artrya wird neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet berücksichtigt. Dabei zeigte die Anzahl der Beiträge eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Artrya zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Demnach erhält die Aktie von Artrya bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".