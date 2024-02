Artra Aktie: Was kann da noch kommen?

Weitere Suchergebnisse zu "Tomra Systems ASA":

Die technische Analyse der Aktie von Artra zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 197,41 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 183 JPY liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von -7,3 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 188,9 JPY, was einem Abstand von -3,12 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Artra beträgt der 7-Tage-RSI 46,67 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 56,6 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zu Artra ist insgesamt neutral. In den letzten zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Artra. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass Artra unwesentlich mehr oder weniger diskutiert wurde als normal, was auch zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet.