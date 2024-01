Artra Aktie: Was kann da noch kommen?

Die technische Analyse der Artra-Aktie ergibt bei Betrachtung der letzten 200 Handelstage einen Durchschnittlichen Schlusskurs von 197,33 JPY. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 190 JPY, was einem Unterschied von -3,71 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 199,5 JPY liegt nahe dem letzten Schlusskurs (-4,76 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Artra-Aktie insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Artra-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (64,71 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (54,17 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment und der Buzz zeigen ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien zu verzeichnen sind.

Insgesamt ergibt sich somit für die Artra-Aktie bei der Analyse der Anleger-Stimmung sowie der Diskussionsintensität und Stimmungsänderung eine "Neutral"-Bewertung.