Artra Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien bezüglich Artra war in den letzten Tagen neutral. Weder positive noch negativen Ausschläge wurden beobachtet. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden größtenteils neutral bewertet. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Artra daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion. Auch die langfristige Stimmungslage unter Investoren und Nutzern im Internet wird als neutral bewertet, da die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Änderung der Stimmung nur eine mittlere Aktivität aufweisen. Die Rate der Stimmungsänderung für Artra blieb gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 197,32 JPY für den Schlusskurs der Artra-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 188 JPY, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 199,46 JPY, was bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein "Schlecht"-Rating ergibt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet der Artra-Aktie einen neutralen Titel zu. Der RSI7 beträgt 68,42, was eine "Neutral"-Empfehlung und der RSI25 einen Wert von 55,41, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Artra-Aktie daher auf der Ebene des Relative Strength-Indikators als "Neutral" eingestuft.