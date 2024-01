Artnet Aktie: Was ist hier nur passiert?

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Artnet bei 175, was bedeutet, dass die Börse 175,78 Euro für jeden Euro Gewinn von Artnet zahlt. Dies ist im Vergleich zu anderen Werten in der Branche eine Überbewertung von 477 Prozent, da der durchschnittliche Wert im Bereich "Internet & Katalog Einzelhandel" momentan bei 30 liegt. Aus diesem Grund wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz hat die Aktie von Artnet in den letzten Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt, was auf eine "Gut"-Einschätzung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch gering, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für Artnet ein "Gut"-Wert.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Artnet liegt bei 50, was eine "Neutral"-Bewertung zur Folge hat. Der RSI25 beläuft sich auf 53,68, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Somit ergibt sich ein Gesamtbild mit einem Rating von "Neutral".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.