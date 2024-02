Artnet Aktie: Pleite oder Chance?

Die Dividendenrendite für Artnet beträgt derzeit 0 Prozent, was in Relation zum aktuellen Aktienkurs steht und üblicherweise in Prozent angegeben wird. Dieser Wert liegt nur leicht unter dem Durchschnitt für diese Aktie, der bei 0 liegt. Aus diesem Grund erhält Artnet von unseren Analysten eine "Neutral"-Bewertung für die Dividendenpolitik.

In den letzten zwei Wochen wurde Artnet von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion hat dies anhand der zahlreichen Kommentare und Äußerungen festgestellt, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Zudem wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert diskutiert. Insgesamt ergibt sich daraus eine positive Anleger-Stimmung und somit eine "Gut"-Einstufung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Artnet-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 10,94 Prozent erzielt, was 10,45 Prozent über dem Durchschnitt (0,49 Prozent) liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt 6,36 Prozent, und Artnet übertrifft diesen Wert um 4,58 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Artnet-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Dieser Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Artnet-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 59,46 und für den RSI25 von 58,14, was insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung führt.