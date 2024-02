Artnature Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Weitere Suchergebnisse zu "Telenor ASA":

Die technische Analyse der Artnature-Aktie zeigt, dass sich der Aktienkurs aktuell in einem neutralen Bereich befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 785,76 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 787 JPY liegt, was einer Abweichung von +0,16 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 793,62 JPY, was ebenfalls nahe dem letzten Schlusskurs (-0,83 Prozent Abweichung) liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung für Artnature in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweist, weshalb eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls nicht außergewöhnlich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Artnature liegt bei 64,29, während der RSI25 bei 58,73 liegt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Artnature diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Insgesamt erhält die Artnature-Aktie auf Basis der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments eine "Neutral"- bis "Gut"-Bewertung.