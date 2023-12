Artmarket.com Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt die Kursbewegungen im Verhältnis zur Zeit. Wir betrachten den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis für Artmarket. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 68,75 Punkte, was bedeutet, dass Artmarket weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls im neutralen Bereich bei 69,94 Punkten, was die Aktie auch auf dieser Basis als "Neutral" einstuft.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Artmarket mit 5,07 EUR derzeit -6,28 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Auf der Basis der vergangenen 200 Tage ist die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 -19,27 Prozent beträgt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Artmarket war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz konnte in den letzten vier Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz bleiben konstant, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung für Artmarket vorliegt.