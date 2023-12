Artisanal Spirits Company wird immer uninteressanter …

Die technische Analyse zeigt, dass Artisanal Spirits derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 78,81 GBP, was bedeutet, dass der Aktienkurs (49 GBP) um -37,83 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 60,28 GBP, was einer Abweichung von -18,71 Prozent entspricht. Dies führt insgesamt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes lässt sich feststellen, dass die Aktivität im Netz durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls kaum vorhanden, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt sich, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Artisanal Spirits diskutiert wurde. Auch aktuell sind die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Abschließend wird der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, der aktuell sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis anzeigt, dass Artisanal Spirits überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Bewertung für Artisanal Spirits auf Basis der technischen Analyse, des Sentiments und des RSI.