Artisanal Spirits Company Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrückgänge erfahren, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Artisanal Spirits liegt der RSI7 derzeit bei 94,74 Punkten, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 91,18 eine überkaufte Situation an. Insgesamt erhält das Wertpapier daher im Bereich des RSI eine "Schlecht"-Bewertung.

Die charttechnische Entwicklung der Artisanal Spirits-Aktie wird mit Hilfe des gleitenden Durchschnitts betrachtet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 78,81 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 49 GBP liegt, was einem Unterschied von -37,83 Prozent entspricht. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs mit 60,28 GBP unter dem gleitenden Durchschnitt (-18,71 Prozent). Daher wird die Aktie auf dieser Grundlage ebenfalls mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

In den letzten zwei Wochen wurde Artisanal Spirits von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Auch wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt daher eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Da keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion ausgemacht wurden, erhält Artisanal Spirits in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich somit für Artisanal Spirits gemäß der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung eine eher negative Bewertung.