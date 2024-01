Artisan Asset Management Aktie: Das macht richtig Spaß!

Die Artisan Asset Management-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 36,64 USD für den Schlusskurs erreicht. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 44,18 USD, was einem Unterschied von +20,58 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt liegen über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Artisan Asset Management-Aktie also eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In den letzten zwölf Monaten gab es insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Artisan Asset Management-Aktie, wovon 0 Bewertungen als "Gut", 2 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Somit ergibt sich ein "Neutral"-Rating für die Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 33,5 USD, was einem Abwärtspotential von -24,17 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Analyse ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung für die Aktie.

Im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche konnte die Artisan Asset Management-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +1,65 Prozent erzielen, während der "Finanzen"-Sektor eine mittlere Rendite von 11,06 Prozent verzeichnete. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Performance erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite der Artisan Asset Management-Aktie beträgt 7,43 Prozent, was 1,79 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine positive Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für die Artisan Asset Management-Aktie, mit positiven Bewertungen in einigen Kategorien, aber auch einer "Neutral"- und einer "Schlecht"-Empfehlung in anderen Bereichen.