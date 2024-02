Artisan Asset Management Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Die Aktie von Artisan Asset Management wurde in den letzten Monaten hinsichtlich verschiedener Faktoren analysiert. Die Diskussionsintensität im Netz zeigt eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Ebenso gibt es kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Vergleich zur Kapitalmärkte-Branche konnte Artisan Asset Management in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von 18,34 Prozent erzielen. Auch im Finanzsektor lag die Rendite mit 23,6 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Artisan Asset Management um 9,76 Prozent über dem GD200 liegt, was ein gutes Signal darstellt. Der GD50 hingegen weist auf ein neutrales Signal hin, da der Abstand -1,52 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Artisan Asset Management-Aktie liegt bei 40, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Artisan Asset Management.