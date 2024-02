Artisan Asset Management Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Artisan Asset Management hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 23,06 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um 407623,03 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Artisan Asset Management im Branchenvergleich eine Underperformance von -407599,98 Prozent verzeichnet. Der "Finanzen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 151422,06 Prozent im letzten Jahr, wobei Artisan Asset Management 151399,01 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Artisan Asset Management aktuell 6, was eine positive Differenz von +0,64 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" ergibt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Artisan Asset Management daher neutral.

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 13,47 ist die Aktie von Artisan Asset Management auf Basis der heutigen Notierungen 78 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" bewertet werden. Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung, wodurch aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut" resultiert.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde festgestellt, dass die Diskussionsintensität in Bezug auf Artisan Asset Management langfristig eine starke Aktivität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Positiven auf, was zu einem Gesamtergebnis von "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.