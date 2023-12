Artisan Acquisition Ordinaryes Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Die technische Analyse der Prenetics Global zeigt, dass der aktuelle Kurs von 4,75 USD um 7,41 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 sogar -51,58 Prozent, weshalb auch hier die Einstufung als "Schlecht" ausfällt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz lässt sich eine erhöhte Aktivität im Netz feststellen, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die Prenetics Global führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Prenetics Global liegt bei 15,05, was eine "Gut"-Einstufung zur Folge hat. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen ist, ergibt eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Gut".

In den letzten zwei Wochen wurde die Prenetics Global von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Auch die Themen rund um den Wert waren überwiegend positiv. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls eine Einstufung als "Gut", was insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung führt.