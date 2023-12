Artisan Acquisition Ordinaryes Aktie: Der Knall ist da!

Weitere Suchergebnisse zu "Prenetics Global Limited":

Die Prenetics Global-Aktie befindet sich laut technischer Analyse in einer schlechten Position. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 10,22 USD, während der letzte Schlusskurs bei 4,1 USD lag. Dies entspricht einer Abweichung von -59,88 Prozent und wird daher als "Schlecht" bewertet. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (5,5 USD) liegt unter dem letzten Schlusskurs, mit einer Abweichung von -25,45 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Zusammenfassend erhält die Prenetics Global-Aktie somit in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Einschätzung der Aktienkurse basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Laut unserer Analysten wurden überwiegend positive Kommentare und Befunde zu Prenetics Global in sozialen Plattformen gemessen. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen von den Nutzern der sozialen Medien aufgegriffen. Dadurch wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Prenetics Global liegt bei 58,67, was als neutral betrachtet wird, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 59, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt wird die Einstufung für diese Kategorie als "Neutral" vergeben.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Diskussion in den sozialen Medien eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Veränderung der Stimmungsrate. Daher wird das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht" eingestuft.

Abschließend lässt sich festhalten, dass die Prenetics Global-Aktie laut technischer Analyse eher schlecht abschneidet, während die Stimmung und der RSI neutral bewertet werden. Anleger sollten diese Faktoren bei ihren Investitionsentscheidungen berücksichtigen.