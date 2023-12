Artini Holdings Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und die Diskussionen rund um Aktien. Die Intensität der Diskussionen in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Artini wurde in Bezug auf die Diskussionen als neutral bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führte.

In der technischen Analyse ergab sich eine Abweichung von +165,38 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führte zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergab eine Abweichung von +23,21 Prozent, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führte. Insgesamt erhielt das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und zeigt, ob eine Aktie überkauft oder unterverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Artini-Aktie ergab einen Wert von 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Auch der RSI auf 25-Tage Basis ergab einen Wert von 50, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führte. Insgesamt ergab sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Artini.

Die Anleger-Stimmung bei Artini in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt thematisiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führte. Damit ergibt sich unserer Einschätzung nach insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Anleger-Stimmung bei Artini.