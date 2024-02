Artificial Solutions International AB Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Artificial liegt bei 98,76, was als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 54,77 und wird als "neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung von "Schlecht".

In den letzten zwei Wochen wurde die Artificial von privaten Nutzern in sozialen Medien eher neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Neutral".

Die Stimmung und das Interesse in der Internet-Kommunikation haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, wodurch die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet wird.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung, da der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage um 67,35 Prozent abweicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt um 32,25 Prozent unter dem aktuellen Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Artificial laut der technischen Analyse eine "Schlecht"-Bewertung.