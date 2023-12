Artificial Solutions International AB Aktie: Finger Weg!

Die technische Analyse der Artificial-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 0,96 SEK liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 0,249 SEK liegt, was einem Abstand von -74,06 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,66 SEK, was einer Differenz von -62,27 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Schlecht"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Artificial-Aktie liegt bei 89 und zeigt somit an, dass die Aktie überkauft ist. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 74,34 im überkauften Bereich, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung nach RSI führt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz lässt sich feststellen, dass die Diskussionsintensität um die Aktie in letzter Zeit durchschnittlich war, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich damit für Artificial in diesem Punkt die Einstufung "Neutral".

Was das Anleger-Sentiment betrifft, so war die Stimmung in sozialen Netzwerken in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Negative Diskussionen wurden kaum verzeichnet, und insgesamt ergibt sich eine "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, der Relative Strength Index und das Anleger-Sentiment eine eher negative Tendenz für die Artificial-Aktie.