Arthur J Gallagher-Anleger wird’s freuen!

Arthur J Gallagher & weist eine Dividendenrendite von 0,94 Prozent auf, was 3,43 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Bereich "Versicherung" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 4 Prozent. Daher wird die Aktie im Vergleich als eher unrentables Investment angesehen und von der Redaktion mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Arthur J Gallagher & im vergangenen Jahr eine Rendite von 29,8 Prozent erzielt. Dies liegt 15,92 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 13,87 Prozent im Sektor "Finanzen". Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Versicherung" beträgt 36,91 Prozent, und Arthur J Gallagher & liegt aktuell 7,11 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtigster Indikator betrachtet. Arthur J Gallagher & weist mit einem Wert von 22,53 ein deutlich günstigeres KGV als der Branchendurchschnitt von 38,27 auf, was einer Unterbewertung um 41 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Arthur J Gallagher & derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 231,84 USD, während der Aktienkurs bei 246,23 USD liegt, was einer Abweichung von +6,21 Prozent entspricht. Dies entspricht ebenfalls der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 242,25 USD, was einer Abweichung von +1,64 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert betrachtet. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut".