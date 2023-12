Arthur J Gallagher Aktie: So kann man sich irren!

Im Bereich der Versicherungsbranche schüttet Arthur J Gallagher & derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Der Unterschied beträgt 3,01 Prozentpunkte (0,88 % gegenüber 3,89 %), was die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" einstuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Arthur J Gallagher & als neutral eingestuft werden kann. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 beträgt 79,88, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 66,47 liegt und daher eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt dies ein "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Index.

Die Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate zeigen, dass von insgesamt 9 Bewertungen 7 als "Gut", 2 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Zusammengefasst ergibt sich ein "Gut"-Rating für die Aktie von Arthur J Gallagher &. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 237,5 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 6,59 Prozent bedeutet. Basierend auf dem letzten Schlusskurs von 222,81 USD ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den vergangenen beiden Wochen überwiegend negative Meinungen vorherrschen. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral". Die Analyse zeigt auch neun Handelssignale, davon 4 Gut- und 5 Schlecht-Signale, was letztlich zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie führt.

Zusammenfassend ist die Aktie von Arthur J Gallagher & bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.